Флеболог рассказала, какие привычки разрушают сосуды

Главной причиной разрушения сосудов является курение, также негативно влияют неправильное питание, малоподвижный образ жизни и злоупотребление алкоголем, сообщила сосудистый хирург Татьяна Шмойлова.

«Курение является одной из главных привычек, оказывающих негативное влияние на состояние наших артерий. Никотин и другие вещества табачного дыма вызывают их сужение, снижение эластичности и повреждение эндотелия (внутренней оболочки сосуда), запускают воспалительный процесс и способствуют образованию атеросклеротических бляшек. Это значительно увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и инфаркта», — рассказала врач.

По словам специалиста, курение — это не единственная привычка, которая негативно влияет на сосуды. Им вредит, например, неправильное питание, малоподвижный образ жизни и чрезмерное употребление алкоголя.

«Избыточное потребление в пищу насыщенных жиров, трансжиров, сахара и соли способствует развитию атеросклероза и повышению артериального давления… Снижение физической активности ведет к ухудшению кровообращения и снижению эластичности сосудов. Замедление кровотока особенно негативно сказывается на состоянии вен нижних конечностей — приводит к прогрессированию варикоза, увеличивает риска тромбоза», — добавил Шмойлова.

Хронический стресс, недостаток сна и нарушение режима отдыха вызывает спазмы сосудов и повышение давления, пишут РИА Новости.