Систему оповещения установят в куньинской школе после вмешательства прокуратуры

Одна из школ Куньинского муниципального округа установит систему оповещения и управления эвакуацией после вмешательства прокуратуры, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Куньинского округа.
Прокуратура выявила нарушение требований законодательства о противодействии терроризму.
Установлено, что в одной из школ округа указанное требование не выполнено.
Прокуратура внесла в адрес директора представление об устранении выявленного нарушения, а позже, в связи с неисполнением требований, обратилась в суд с исковым заявлением об обязании оборудовать школу этой системой.
Великолукский суд исковые требования удовлетворил. Устранение нарушения поставлено прокурором района на контроль.