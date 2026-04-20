В 45% компаний Пскова есть дресс-код для офисных сотрудников — опрос

С корпоративными требованиями к одежде сталкиваются 45% офисных сотрудников: 7% работают в условиях строгого дресс-кода, а 38% работодатель просит придерживаться делового стиля. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob на основе результатов опроса, в котором приняли участие офисные сотрудники, работающие на территории работодателя. Опрос проводился с 2 по 13 апреля.

Изображение сгенерировано ИИ

Большинство (80%) сотрудников компаний, где принят дресс-код, покупают офисную одежду полностью за свой счет. У 7% опрошенных работодатель полностью компенсирует расходы или предоставляет корпоративную одежду и обувь, еще у 7% — компенсирует частично или выдает отдельные предметы гардероба.

Траты на соответствие дресс-коду: по средним оценкам респондентов, на это уходит около 31 000 рублей.  

Дресс-код, принятый в компании, нравится 58% работников. Лишь 11% относятся к нему негативно.

Необходимость соблюдать корпоративный стиль в одежде воспринимают спокойно 50% опрошенных, с пониманием — еще 38%. Отрицательно к этому требованию относятся только 8%.

Сами сотрудники довольно высоко оценивают степень влияния внешнего вида и манеры одеваться на карьеру: по 10-балльной шкале средняя оценка составила 5,2 балла. Женщины считают этот фактор чуть более важным, чем мужчины. 14% опрошенных уверены, что их внешний вид и готовность соблюдать дресс-код оказали решающее влияние на карьеру (они поставили 10 баллов из 10).

