Псковская область присоединилась к всероссийской неделе субботников «Мы за чистоту»

Псковская область включилась во всероссийскую неделю субботников «Мы за чистоту», которую проводят движение «Экосистема» и Росмолодежь. Акция продлится до 3 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фотографии министерства молодежной политики Псковской области

В понедельник, 20 апреля, в областном центре масштабный субботник прошел на набережной — от Дома молодежи до Ольгинского моста и под ним. Участниками стали более 50 представителей молодежных и общественных организаций: волонтеры Победы, волонтеры-медики, сотрудники Псковской таможни, активисты Всероссийского студенческого корпуса, представители сообщества «Росмолодежь. Предпринимай» и многие другие.

«Наши добровольцы вышли на уборку. Субботники — это полезная привычка, которая воспитывается с детства: мы убирали территорию школы, работали в Финском парке. Тогда еще, наверное, не было сильно развито добровольчество, но все равно наши преподаватели старались нам это привить. Так, начиная с субботников и заканчивая сбором гуманитарной помощи, это становится нормой жизни», — сказал руководитель Всероссийского студенческого корпуса на территории Псковской области Илья Пашков.

К субботникам в рамках проекта «Мы за чистоту» уже присоединились активисты и волонтеры, Великих Лук, Опочки и Пушкинских Гор. Они приводили в порядок городские и общественные пространства, парки, берега рек, а также памятные места и воинские захоронения.

Принять участие во всероссийской неделе субботников «Мы за чистоту» может каждый. Для этого достаточно организовать субботник в своем регионе или присоединиться к волонтерам на портале экологироссии.рф. Субботники проходят в поддержку национальных проектов «Экологическое благополучие» и «Молодежь и дети».

Псковская область продолжит участие в акции до 3 мая — приглашаются все желающие внести свой вклад в чистоту и красоту родного края.