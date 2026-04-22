 
Общество

Сдача зачетов за зимний период подготовки началась у псковских росгвардейцев

0

Сдача контрольной проверки за зимний период подготовки началась в управлении Росгвардии по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве. 

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

Сотрудники и военнослужащие подразделений управления Росгвардии по Псковской области приступили к сдаче контрольных зачетов.

В рамках проверки росгвардейцы выполняют нормативы по различным дисциплинам. В ходе огневой подготовки росгвардейцы выполнят упражнения из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

Также сотрудники и военнослужащие проверят уровень физической подготовленности, теоретические знания по военно-политической, правовой и специальной подготовке.

По результатам контрольной проверки каждый росгвардеец претендует на присвоение, подтверждение или повышение своей классной квалификации, которая является индивидуальным показателем, характеризующим профессиональный уровень.

По окончании мероприятий будут подведены итоги и намечены планы на следующий период обучения.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026