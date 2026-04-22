Сдача зачетов за зимний период подготовки началась у псковских росгвардейцев

Сдача контрольной проверки за зимний период подготовки началась в управлении Росгвардии по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Сотрудники и военнослужащие подразделений управления Росгвардии по Псковской области приступили к сдаче контрольных зачетов.

В рамках проверки росгвардейцы выполняют нормативы по различным дисциплинам. В ходе огневой подготовки росгвардейцы выполнят упражнения из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

Также сотрудники и военнослужащие проверят уровень физической подготовленности, теоретические знания по военно-политической, правовой и специальной подготовке.

По результатам контрольной проверки каждый росгвардеец претендует на присвоение, подтверждение или повышение своей классной квалификации, которая является индивидуальным показателем, характеризующим профессиональный уровень.

По окончании мероприятий будут подведены итоги и намечены планы на следующий период обучения.