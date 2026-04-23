Секреты плотницкого и столярного мастерства демонстрируют на «Абилимпиксе» в Пскове

В Псковской области продолжается региональный чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона. В конкурсных испытаниях принимают участие 204 конкурсанта по 26 компетенциям.

«Мы уверенно отмечаем интерес огромного количества людей к движению «Абилимпикс», - заявили в пресс-службе.

«Важные мероприятия проходят в регионе не только в дни чемпионата, но и в течение всего года. В эти мероприятия вовлечены учреждения профессионального образования, школы, образовательные центры, социальные и общественные организации. Это знаменательное и масштабное событие, которое помогает выбрать профессиональный путь и раскрыть таланты и способности людей с инвалидностью и ОВЗ», - прокомментировала руководитель центра «Абилимпикс» по Псковской области Ольга Верхоглядова.

Уникальная региональная компетенция «Макетчик художественных макетов» снова представлена и в этом году. Направление «Макетирование» было введено в 2021 году для категории «школьники», в 2024 году переименовано в «Макетчик художественных макетов». Компетенция не только знакомит с наследием русского деревянного зодчества, но и имеет профессиональную направленность: знакомство с приемами работ, различными нестандартными инструментами, применение на практике секретов плотницкого и столярного мастерства, проектирование и изготовление срубных конструкций, овладение навыками создания масштабных макетов.

Разработчиком компетенции «Макетчик художественных макетов» является учитель технологии Центра специального образования №1 Александр Лымарев. Сам он по специальности географ-биолог, в определенный момент начал увлекаться резьбой.

«Учился по учебнику декоративно-прикладного искусства сам и учил ребят. Элементы геометрической резьбы осваивал, рельефы, городецкую роспись по дереву, а потом решил заняться макетированием. Потом подумал: почему бы не взяться за художественное выпиливание. Если есть желание, будет и конечный результат. Макетирование развивает интерес к плотническому и столярному делу. В дальнейшем можно устроиться на стройку столяром или плотником, а художественное выпиливание - занятие для души», - отметил Александр Лымарев. Задача конкурсного испытания - изготовить макет деревянной избы из реек при помощи лобзика. На выполнение отведено 4 часа. Павел Знобищев учится в 9 классе Центра специального образования №1 СП 6, впервые принимает участие в «Абилимпиксе».

«Перед конкурсом у нас была большая подготовительная работа. Обучал работать с инструментами и тренировал нас Александр Павлович. Принимать участие в состязании немного волнительно, но, думаю, все получится. Макетирование я выбрал для того, чтобы усовершенствовать свои навыки и научиться новому», - рассказал конкурсант.

Имена победителей в каждой компетенции станут известны 24 апреля. Организаторами чемпионата «Абилимпикс» в Псковской области выступают министерство образования Псковской области и Региональный центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» Института развития профессионального образования и Президентской платформы «Россия - страна возможностей». Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».

Напомним, в Псковской области чемпионаты «Абилимпикс» проводятся с 2016 года. В прошлом году регион в Национальном чемпионате «Абилимпикс» в компетенции «Столярное дело» представляли ученик Красногородской специальной (коррекционной) школы-интерната Виталий Тарасов (третье место) и участник специальной военной операции Иван Портнов.