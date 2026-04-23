Секреты плотницкого и столярного мастерства демонстрируют на «Абилимпиксе» в Пскове

В Псковской области продолжается региональный чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона. В конкурсных испытаниях принимают участие 204 конкурсанта по 26 компетенциям.
«Важные мероприятия проходят в регионе не только в дни чемпионата, но и в течение всего года. В эти мероприятия вовлечены учреждения профессионального образования, школы, образовательные центры, социальные и общественные организации. Это знаменательное и масштабное событие, которое помогает выбрать профессиональный путь и раскрыть таланты и способности людей с инвалидностью и ОВЗ», - прокомментировала руководитель центра «Абилимпикс» по Псковской области Ольга Верхоглядова.
Уникальная региональная компетенция «Макетчик художественных макетов» снова представлена и в этом году. Направление «Макетирование» было введено в 2021 году для категории «школьники», в 2024 году переименовано в «Макетчик художественных макетов». Компетенция не только знакомит с наследием русского деревянного зодчества, но и имеет профессиональную направленность: знакомство с приемами работ, различными нестандартными инструментами, применение на практике секретов плотницкого и столярного мастерства, проектирование и изготовление срубных конструкций, овладение навыками создания масштабных макетов.
Разработчиком компетенции «Макетчик художественных макетов» является учитель технологии Центра специального образования №1 Александр Лымарев. Сам он по специальности географ-биолог, в определенный момент начал увлекаться резьбой.
Задача конкурсного испытания - изготовить макет деревянной избы из реек при помощи лобзика. На выполнение отведено 4 часа. Павел Знобищев учится в 9 классе Центра специального образования №1 СП 6, впервые принимает участие в «Абилимпиксе».
Имена победителей в каждой компетенции станут известны 24 апреля. Организаторами чемпионата «Абилимпикс» в Псковской области выступают министерство образования Псковской области и Региональный центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» Института развития профессионального образования и Президентской платформы «Россия - страна возможностей». Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».
Напомним, в Псковской области чемпионаты «Абилимпикс» проводятся с 2016 года. В прошлом году регион в Национальном чемпионате «Абилимпикс» в компетенции «Столярное дело» представляли ученик Красногородской специальной (коррекционной) школы-интерната Виталий Тарасов (третье место) и участник специальной военной операции Иван Портнов.