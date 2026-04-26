Россиянам напомнили о требованиях к мангалу на дачном участке

Мангал или зону барбекю на дачном участке необходимо располагать не менее чем в пяти метрах от всех построек, площадка вокруг мангальной зоны должна быть очищена от горючих материалов минимум на два метра, рассказала ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Плеханова Софья Свечникова.

Эксперт отметила, что привычка россиян ставить мангалы в дальнем углу участка нарушает нормы и противопожарные требования.

«Открытую мангальную площадку выгоднее выносить в отдельное место, где одновременно выдерживаются пять метров до всех строений и два метра очищенной земли вокруг», - рассказала Свечникова.