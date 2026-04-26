Россиянам напомнили о требованиях к мангалу на дачном участке
Мангал или зону барбекю на дачном участке необходимо располагать не менее чем в пяти метрах от всех построек, площадка вокруг мангальной зоны должна быть очищена от горючих материалов минимум на два метра, рассказала ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Плеханова Софья Свечникова.
Эксперт отметила, что привычка россиян ставить мангалы в дальнем углу участка нарушает нормы и противопожарные требования.
«Открытую мангальную площадку выгоднее выносить в отдельное место, где одновременно выдерживаются пять метров до всех строений и два метра очищенной земли вокруг», - рассказала Свечникова.
Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756
от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская
пресса».
Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное
использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов
сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента
новостей» обязательна.
18 +
Адрес редакции:
180007, Россия, Псковская область, город Псков,
улица Петровская, 51
Главный редактор:
Александр Михаилович Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий
редактор: