Российскому парламентаризму исполнилось 120 лет

Сегодня исполняется 120 лет российскому парламентаризму. 27 апреля 1906 года начал работать первый парламент в стране - Государственная Дума Российской империи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном Собрании депутатов.
Думский зал Таврического дворца / СенатИнформ
Торжественный приём в Зимнем дворце задал тон новой эпохе: Николай II призвал депутатов служить интересам народа. А заседания проходили в Таврическом дворце - символично, что именно там сегодня проходят мероприятия Совета законодателей РФ, который стал правопреемником Государственного Совета, тоже созданного 120 лет назад.
К юбилею парламентаризма в «Российской газете» вышла статья «1906-2026: история и современность. Вячеслав Володин - о развитии парламентаризма в России».
