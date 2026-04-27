 
Общество

Российскому парламентаризму исполнилось 120 лет

1

Сегодня исполняется 120 лет российскому парламентаризму. 27 апреля 1906 года начал работать первый парламент в стране - Государственная Дума Российской империи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном Собрании депутатов. 

Думский зал Таврического дворца / СенатИнформ

Торжественный приём в Зимнем дворце задал тон новой эпохе: Николай II призвал депутатов служить интересам народа. А заседания проходили в Таврическом дворце - символично, что именно там сегодня проходят мероприятия Совета законодателей РФ, который стал правопреемником Государственного Совета, тоже созданного 120 лет назад.

«Парламент - это фундамент государства, который должен чутко реагировать на запросы людей и вызовы времени. В современных условиях особенно важны взвешенные решения, конструктивный диалог и отказ от популизма - только так можно защитить суверенитет страны и обеспечить благополучие граждан», - сказал спикер Собрания Александр Котов и пожелал депутатам всех уровней, коллегам из других регионов, сенаторам успехов в сложной, многогранной и очень важной работе.

К юбилею парламентаризма в «Российской газете» вышла статья «1906-2026: история и современность. Вячеслав Володин - о развитии парламентаризма в России». 

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

