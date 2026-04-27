Перечень стимулирующих выплат бюджетникам предлагают расширить в Псковской области

Перечень стимулирующих выплат сотрудникам из бюджетной сферы, удостоенным званий заслуженных работников, обсудили депутаты комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Законопроектом предлагается расширить перечень стимулирующих выплат работникам бюджетной сферы, включив в этот перечень надбавки за все звания заслуженных работников. В пояснительной записке отмечается, что такая мера направлена на обеспечение всем работникам бюджетной сферы, независимо от их профессиональной сферы деятельности, справедливой оплаты труда.

Надбавка за звание по-прежнему будет устанавливаться гражданам по основному месту работы в размере 5 000 рублей ежемесячно при условии, что присвоенное звание соответствует трудовым (должностным) обязанностям.

При наличии у работника двух и более званий, являющихся основанием для установления надбавки за звание, надбавка будет устанавливаться по одному из этих званий по выбору работника.

«А если это коммерческое предприятие и работник стал заслуженным. Где он может получить доплату?» - поинтересовался вице-спикер Собрания Александр Братчиков («Единая Россия»).

«Мы говорим именно про бюджетную сферу», - ответила министр труда и занятости Алена Трунова.

«А коммерческие?» - переспросил Александр Братчиков.

«Это не в нашей сфере деятельности. Мы отвечаем за бюджетников», - пояснила Алена Трунова.