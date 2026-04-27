Автопробег, квиз и мастер-классы устроят псковские профсоюзы на Первомай

Псковский областной совет профессиональных союзов приглашает жителей и гостей города принять участие в праздничных мероприятиях 1 мая, посвященных Дню международной солидарности трудящихся. В этом году акция проходит под девизом: «Солидарность трудящихся России – единство страны!», сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф

Программа праздника будет насыщенной и интересной для людей всех возрастов, отметили в облсовпрофе. 

С 9:00 стартует Первомайский автопробег. Участники проедут по улицам Пскова от Октябрьской площади до монумента «50 лет Красной армии» в Крестах, демонстрируя единство и солидарность трудящихся. После автопробега состоится заезд на гребную базу «Ника», где пройдет открытие профсоюзной регаты на лодках «Дракон».

Далее участников мероприятия встретит «Профсоюзный автобус». С 10:27 до 14:59 по маршруту №17 (от остановки «Вокзал») будет курсировать специальный профсоюзный автобус. Пассажиры смогут получить бесплатную юридическую консультацию по трудовым правам, узнать о льготном отдыхе и оздоровлении в профсоюзных санаториях и на базах отдыха. Автобус можно будет легко узнать по профсоюзной символике и специальной табличке. Проезд бесплатный.

С 11:00 до 12:00 гости погрузятся в Первомайский профсоюзный квиз «Маевка». Интеллектуальная игра пройдет в учебном классе Дома профсоюзов. Итоги и награждение участников состоятся во время праздничного концерта.

А с 11:00 до 15:00 состоится детский праздник.

В Доме профсоюзов в рамках проекта «Выходные с профсоюзом» также пройдут бесплатные мастер-классы по предварительной записи: 

  • 11:00–12:00 — роспись имбирных пряников;
  • 12:00–13:00 — роспись деревянных ложек;
  • 13:00–14:00 — изготовление слаймов;
  • 14:00–15:00 — аквагрим и фигурки из шариков.

В 12:00 в большом зале Дома профсоюзов по адресу: улица Советская, 15 начнется концерт творческих коллективов и артистов, посвященный Дню международной солидарности трудящихся. 

Реклама на ПЛН

