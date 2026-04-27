Стартовал прием заявок на всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодежи. Конкурс организуется Минтруда России в четвертый раз во исполнение Долгосрочной программы содействия занятости молодежи на период до 2030 года, утвержденной распоряжением правительства РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Цель конкурса - выявить лучшие практики в сфере трудоустройства молодежи.

Принять участие в конкурсе могут представители организаций, осуществляющие трудоустройство молодежи в различных сферах экономики на территории РФ: коммерческих организаций; индивидуальных предпринимателей; некоммерческих организаций; образовательных организаций; государственных и муниципальных учреждений; государственных корпораций; органов местного самоуправления; органов исполнительной власти субъектов РФ; федеральных органов исполнительной власти. Один участник может участвовать в конкурсе только по одной номинации.

Конкурс будет проводиться в четыре этапа.

Первый этап - подача заявок на участие в конкурсе. Участники конкурса подают заявки на участие в период с 20 апреля по 31 августа, заполняя заявки на сайте Минтруда России с приложением необходимых материалов.

Второй этап - оценка практик экспертным советом в период с 14 сентября по 25 октября.

Третий этап - финальный этап конкурса пройдет с 8 по 9 декабря, на котором конкурсанты в очном формате презентуют заявленные практики.

Четвертый этап - подведение итогов и церемония закрытия конкурса 10 декабря в очном формате в Москве.

В рамках конкурса предусмотрены следующие номинации, которые будут оцениваться по штатной численности сотрудников в организации: «Команда без границ: эффективные решения в инклюзивном трудоустройстве», «Регион-магнит: лучшие практики привлечения молодежной аудитории», «Двойное преимущество: интеграция корпоративных практик в образование», «Траектория роста: образовательные решения для рынка труда», «Твой компас в мире профессий: эффективные практики работодателей», «Путь к призванию: инновационные методики образовательных организаций в профориентационной работе», «Молодые таланты или молодые лидеры в ключевых приоритетных отраслях», «Смелые шаги к успеху: Трудоустройство подростков как старт в карьеру», «Наставник PRO: эффективные практики развития молодых профессионалов», «Погружение в профессию: как стажировки становятся мостом к успешной карьере», «Молодежь в центре внимания: формирование уникальной корпоративной культуры для нового поколения», «Труд крут: коллаборации работодателей и Российских студенческих отрядов».