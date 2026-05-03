Врач обозначил привычки в питании, которые вредят здоровью

Употребление большого количества ультрапереработанных продуктов, а также следование устаревшим рекомендациям ВОЗ являются самыми частыми ошибками в питании россиян, рассказал эксперт рынка Национальной технологической инициативы «Хелснет» и Союза «Здоровье здоровых» Андрей Мартюшев-Поклад.

«Употребление большого количества ультрапереработанных продуктов, например, полуфабрикатов, а также следование устаревшим рекомендациям ВОЗ являются самыми частыми ошибками в питании россиян, которые приводят к хроническому стрессу, дисбалансу в иммунной системе и ожирению», - сообщил он.

Врач отметил, что самая частая ошибка - это питаться «по привычке», так, как это было принято у родителей: «утром каша, на обед "первое - второе - компот", яблоко на полдник, стандартный ужин». При таком питании человек получает питательные вещества на нижнем пределе потребностей, пишет РИА Новости.

Кроме того, врач также назвал самую «тяжелую» ошибку - это употребление не цельных, а глубоко переработанных, практически искусственных продуктов, то есть «фастфуда».

«В большинстве случаев "фастфуд" - это "пустые калории", которые помимо дефицитов вызывают избыточную выработку инсулина и хроническое воспаление в организме», - добавил он.

Для того, чтобы исправить все ошибки и привычки, нужно сделать акцент в питании на продуктах с наибольшим содержанием жизненно важных веществ, или питательной ценностью. К ним относятся цельные животные продукты: яйца, мясо, птица, рыба, молочные продукты, субпродукты. В качестве гарнира к ним стоит выбирать цельные овощи в любом виде.

«Желательно избегать перекусов, ограничиваясь 3 приемами пищи в интервале с 7-10 утра до 17-19 вечера», - закончил он.