 
Общество

Депутат предложил включить послеродовую реабилитацию женщин в ОМС

1

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) предложил включить послеродовую реабилитацию женщин в систему ОМС.

Парламентарий напомнил, что система ОМС формируется за счет тех средств, которые граждане или работодатели за граждан отчисляют в фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Он подчеркнул, что это касается тех граждан, которые работают официально, пишет РИА Новости.

«У нас есть ряд, так скажем, вопросов, связанных с косметическими операциями. Вот возьмем женщин, возьмем беременность, да? Почему бы не ввести в ОМС, например, реабилитацию беременных после родов. Чтобы они отдохнули где-то, чтобы они поправили свое здоровье вместе с ребенком», - сказал Леонов.

По его мнению, отдых, восстановление здоровья, исправление возможных «косметических дефектов» за счет государства - вот что действительно нужно. Он добавил, что это лучше, чем лечить последствия антидепрессантами.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026