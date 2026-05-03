Депутат предложил включить послеродовую реабилитацию женщин в ОМС

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) предложил включить послеродовую реабилитацию женщин в систему ОМС.

Парламентарий напомнил, что система ОМС формируется за счет тех средств, которые граждане или работодатели за граждан отчисляют в фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Он подчеркнул, что это касается тех граждан, которые работают официально, пишет РИА Новости.

«У нас есть ряд, так скажем, вопросов, связанных с косметическими операциями. Вот возьмем женщин, возьмем беременность, да? Почему бы не ввести в ОМС, например, реабилитацию беременных после родов. Чтобы они отдохнули где-то, чтобы они поправили свое здоровье вместе с ребенком», - сказал Леонов.

По его мнению, отдых, восстановление здоровья, исправление возможных «косметических дефектов» за счет государства - вот что действительно нужно. Он добавил, что это лучше, чем лечить последствия антидепрессантами.