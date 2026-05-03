 
Общество

Всемирный день Солнца отмечают сегодня

Начиная с 1994 года в разных странах 3 мая отмечается День Солнца (англ. Sun Day), иногда называемый Всемирным днём ​​Солнца или Международным днём ​​Солнца.

Солнце — ближайшая к Земле звезда, все другие находятся от нас неизмеримо дальше. Например, ближайшая к нашей планете звезда Проксима из системы aльфа Центавра находится на расстоянии 4,22 световых лет от Солнца.

Для Земли Солнце — мощный источник космической энергии. Оно даёт свет и тепло, необходимые для растительного и животного мира, для здоровья и жизни людей, и формирует важнейшие свойства атмосферы Земли. К тому же, с древнейших времен во многих культурах мира Солнце являлось объектом поклонения, его считали божеством.

В целом, Солнце определяет экологию планеты. Без него не было бы и воздуха, необходимого для жизни, — воздух превратился бы в жидкий азотный океан вокруг замёрзших вод и обледеневшей суши. Для нас, землян, важнейшая особенность Солнца в том, что около него возникла наша планета, и на ней появилась жизнь.

Солнце, ветер, морские волны и биомасса являются энергетическим сырьём, которое постоянно окружает нас и которое легко использовать. Его не надо добывать из земли. Оно не приводит к образованию радиоактивных отходов, а токсичных совсем не производит. Это возобновляемая энергия, пишет calend.ru.

Чтобы привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых источников энергии и напомнить, что Солнце жизненно важно для жизни на Земле, Европейское отделение Международного общества солнечной энергии (МОСЭ, ISES-Europe) и организует на добровольной основе ежегодное проведения 3 мая Дня Солнца.

Энтузиасты и профессионалы, общественные организации и фирмы разных стран организуют мероприятия и акции, связанные с демонстрацией возможностей солнечной энергии.

