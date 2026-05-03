Как правильно себя вести на проезжей части, рассказали школьникам из Новосокольников

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Новосокольнический» лейтенант полиции Мария Масловская провела в средней школе города Новосокольники профилактическую беседу, направленную на изучение и соблюдение требований Правил дорожной безопасности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области, в ходе содержательного лектория детям напомнили о том, как правильно себя вести на проезжей части и вблизи нее, где можно, а где нельзя кататься на велосипедах и самокатах. Особое внимание было уделено правильному использованию световозвращающих элементов на одежде в тёмное время суток.

Дети увлеченно участвовали в разговоре, рассказывали о значении дорожных знаков и радовали спикера своими познаниями Правил дорожного движения.