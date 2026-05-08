200 нарушений природоохранного законодательства выявили в Псковской области в прошлом году

Вопросы в сфере природопользования, обращения с отходами и экологического воспитания школьников обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников с руководителем Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора Михаилом Козьминых, сообщил глава региона в своем Мах.
Фото: Михаил Ведерников / Мах
В прошлом году на территории Псковской области было проведено 168 контрольно-надзорных мероприятий, выявлено 200 нарушений природоохранного законодательства – основные связаны с неуплатой в установленный срок экологического сбора и платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Обсудили борьбу с несанкционированными свалками, о совершенствовании очистки сточных вод и модернизации систем водоотведения, а также о получении комплексных экологических разрешений для объектов I категории, расположенных в регионе.
Особое внимание уделили экологическому просвещению. «Михаил Юрьевич отметил активное участие региона в Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого". В 2025 году мы вошли в ТОП-10 субъектов РФ по числу участников», - сказал глава региона.
В результате встречи было принято решение продолжить совместную работу по популяризации премии среди школьников – её проведение отвечает задачам президентского нацпроекта «Экологическое благополучие».