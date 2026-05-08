Для большинства псковичей «В бой идут одни старики» — лучший фильм о войне — опрос

«В бой идут одни старики» — лучший фильм о Великой Отечественной войне, по мнению псковичей. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob и стримингового сервиса «Кион» по итогам открытого опроса, который проходил с 14 по 22 апреля.

Картина Леонида Быкова «В бой идут одни старики» набрала в опросе 17% голосов. Второе место с 13% занял фильм Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие», третье — лента Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» с 11%.

По 4% голосов набрали сразу две картины: драма «Иди и смотри» Элема Климова и «Офицеры» Владимира Рогового. «Семнадцать мгновений весны» и киноэпопея «Освобождение» получили по 2% голосов.

По 1% горожан назвали следующие картины в качестве самых любимых: «Судьба человека», «Брестская крепость», «Диверсант», «Солдатик», «Т-34», «Аты-баты, шли солдаты…», «Батальоны просят огня», «В августе 44-го», «Горячий снег», «Противостояние», «Сталинград», «Штрафбат», «Звезда», «Баллада о солдате» и «Летят журавли».