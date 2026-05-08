 
Общество

Для большинства псковичей «В бой идут одни старики» — лучший фильм о войне — опрос

0

«В бой идут одни старики» — лучший фильм о Великой Отечественной войне, по мнению псковичей. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob и стримингового сервиса «Кион» по итогам открытого опроса, который проходил с 14 по 22 апреля.

Изображение сгенерировано нейросетью

Картина Леонида Быкова «В бой идут одни старики» набрала в опросе 17% голосов. Второе место с 13% занял фильм Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие», третье — лента Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» с 11%.

По 4% голосов набрали сразу две картины: драма «Иди и смотри» Элема Климова и «Офицеры» Владимира Рогового. «Семнадцать мгновений весны» и киноэпопея «Освобождение» получили по 2% голосов.

По 1% горожан назвали следующие картины в качестве самых любимых: «Судьба человека», «Брестская крепость», «Диверсант», «Солдатик», «Т-34», «Аты-баты, шли солдаты…», «Батальоны просят огня», «В августе 44-го», «Горячий снег», «Противостояние», «Сталинград», «Штрафбат», «Звезда», «Баллада о солдате» и «Летят журавли».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026