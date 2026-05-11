Начался приём заявок от псковичей на конкурс молодёжных инициативных проектов

В Псковской области стартовал приём заявок на конкурс молодёжных инициативных проектов. Участвовать в нём могут жители региона в возрасте от 14 до 35 лет, сообщил губернатор Михаил Ведерников «ВКонтакте».

Финансовая поддержка – до 500 тысяч рублей на проект. Средства направят через муниципальные бюджеты.

Конкурс проходит по шести направлениям: от создания объектов молодёжной инфраструктуры и материально-технического обеспечения до мероприятий по развитию молодёжной политики и организации досуга.

От каждого округа можно подать до 5 инициатив.

Заявки принимает министерство молодёжной политики региона с 11 по 31 мая.

Для участия нужно обратиться в местную администрацию с пакетом документов: описанием проекта, копией паспорта, фото/графикой и согласием на обработку персональных данных.

«При оценке учтём: уникальность идеи, вовлечённость жителей, софинансирование, механизмы дальнейшего использования результата и работа с общественным мнением (опросы, сбор подписей, голосование на портале Госуслуг)», - уточнил губернатор.

На дополнительные вопросы ответят по адресу: Псков, улица Конная, дом 2, кабинет 113. Телефон: +7 (8112) 29-91-41, 29-91-47. Электронная почта: os.titova@km.pskov.ru, ev.timofeyeva@km.pskov.ru.