Более 100 территориальных общественных самоуправлений работают в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).
Глава города отметил, что по просьбам жителей конкурс проектов был продлен до 15 мая. «Сумма выходит очень большая, мы пока даже не придумали, откуда взять эти средства, но обязательно будем думать. Все, конечно, не победят, но максимально попробуем одобрить заявки, потому что это инициатива людей, и если ее не одобрять, то желание креативить у них пропадет», - подытожил гость студии.
Ранее завершился областной конкурс проектов ТОС.
