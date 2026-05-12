Более 100 ТОСов работают в Пскове — Борис Елкин

Более 100 территориальных общественных самоуправлений работают в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«ТОС - это очень интересный механизм, не мы его придумали. Началось все с области. Когда я только пришел на работу, ТОСов всего было шесть или семь. Мы все собрались и поняли, что этим надо заниматься. Сделали несколько механизмов: областной конкурс и свой городской конкурс. Сейчас уже более ста ТОСов в Пскове», - сказал Борис Елкин.

Глава города отметил, что по просьбам жителей конкурс проектов был продлен до 15 мая. «Сумма выходит очень большая, мы пока даже не придумали, откуда взять эти средства, но обязательно будем думать. Все, конечно, не победят, но максимально попробуем одобрить заявки, потому что это инициатива людей, и если ее не одобрять, то желание креативить у них пропадет», - подытожил гость студии.  

Ранее завершился областной конкурс проектов ТОС. 

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

