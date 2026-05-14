В Пскове наградили победителей отборочного этапа соревнований «Человеческий фактор»

В ГУ МЧС России по Псковской области наградили победителей отборочного этапа студенческой лиги Всероссийских соревнований по оказанию первой помощи и психологической поддержки «Человеческий фактор» сегодня, 14 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении. 

Места распределились следующим образом: первое место заняла команда «Пси-фактор», второе место — «PSY-ресурс», третье место — команда «Эмпатия-про», а четвертое место забрала команда «Помогини». Все команды представлены от Псковского государственного университета.

Данный конкурс направлен на обучение навыкам первой помощи и психологической поддержки в экстренных ситуациях. Главная цель – дать каждому, независимо от образования, возможность спасти жизнь до прибытия специалистов, выполняя только жизненно необходимые действия, без которых жизнь пострадавшего остается под угрозой.
 

 


«Главное управление МЧС России по Псковской области благодарит все команды за активное участие и высокий уровень подготовки!» — отмечают спасатели.

