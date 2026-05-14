Игорь Дитрих: Люди более ответственно относятся к территориям, которые благоустроили по их выбору

Жители Псковской области, проекты благоустройства которых победили в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды», более бережно относятся к тем благам, которые они получили. Такое мнение озвучил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей депутат Псковского областного Собрания по избирательному округу №11 Игорь Дитрих («Единая Россия»).

«Конечно, программа востребована и в целом в регионе, и в моём округе, и в других округах — это мнение людей о том, что они хотят благоустроить в первую очередь. И самое важное, что когда люди сами выбирают территорию, они совсем по-другому относятся к тому, что будет сделано, так как они причастны к этому решению. К сожалению, есть случаи вандализма, но когда решения принимаются таким образом, то склонность к вандализму и у самих жителей, и у их детей становится минимальной – они ценят, любят, ухаживают за тем, что сделано для них, и пользуются благами», – высказал свое мнение Игорь Дитрих.

Он добавил, что в его округе достаточно примеров успешной реализации проектов по программе «Формирование комфортной городской среды», а жители, видя, что соседние территории благоустраиваются благодаря активному участию в голосовании, также становятся активнее.

«Положительных результатов в моем округе много – это и общественные территории, и парки, и пруды, и стадионы. Когда мы их посещаем, видим, что ребята, которые там занимаются, более уважительно относятся к имуществу, и у них мысли не возникает что-то сломать. Наоборот, они это берегут, как своё. Сейчас жители голосуют активно. В тех местах, где жители на самом деле хотят, чтобы у них было лучше, голосуют активно. Понятно, что есть и пассивные, но пассивных становится меньше. И к ТОСам было скептическое отношение. А когда видят - "бах, у соседей получилось, у них благоустроили, скамеечки поставили, детскую площадку поставили, давайте и мы попробуем". На положительном примере этот пессимизм у соседей уходит, возникает даже здоровая конкуренция», – заключил Игорь Дитрих.

Ранее губернатор Псковской области сообщал, что уже свыше 43 тысяч жителей региона приняли участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды».

С 2019 года в Псковской области более 500 объектов инфраструктуры преобразились за счет федерального проекта.

Голосование за объекты, которые обновят в 2027 году, продлится до 12 июня.