Банки затягивают с выплатами и списанием долгов семьям бойцов СВО

Семьи погибших участников спецоперации все чаще сталкиваются с трудностями при получении выплат, оформлении наследства и списании долгов. По словам родственников и юристов, банки могут месяцами не отвечать на запросы нотариусов, требовать дополнительные документы и затягивать рассмотрение обращений.

Так, в одном из случаев вдове погибшего военнослужащего грозила продажа семейной квартиры за ипотечный долг, несмотря на предусмотренные законом льготы. В другой ситуации женщине отказались списывать обязательства погибшего бойца даже после решения суда, подтвердившего ее статус супруги. Также семьи жалуются на отсутствие ответов на запросы нотариусов и проблемы с доступом к счетам погибших родственников.

Наиболее распространенные сложности связаны с наследственными делами, получением выплат и кредитными обязательствами, рассказала член Союза юристов-блогеров Яна Малева. По ее словам, многие проблемы возникают из-за банковской бюрократии и неготовности сотрудников работать с такими случаями.

В Банке России (ЦБ) напомнили «Известиям», что после смерти заемщика кредиторы не вправе начислять штрафы и пени, пока родственники оформляют наследство. Однако на практике семьям нередко приходится добиваться соблюдения этих норм через жалобы в ЦБ, прокуратуру и суды.