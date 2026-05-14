Налоговый вычет предложили распространить на свадебные затраты

Депутаты думской фракции «Новые люди» Сангаджи Тарбаев и Ксения Горячева во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили на заключение в правительство законопроект, который расширяет возможности получения налогового вычета на расходы за свадьбу.

Инициатива дополняет статью 219 Налогового кодекса РФ новым подпунктом. Предлагается выдавать социальный налоговый вычет за товары, работы, услуги, связанные с организацией и проведением свадебного мероприятия в связи с государственной регистрацией заключения брака налогоплательщика, — в размере фактически произведенных расходов, но не более 400 тысяч рублей в совокупности на обоих супругов. При этом планируется, что свадебный налоговый вычет предоставляется отдельно от общего лимита социальных налоговых вычетов, установленного для расходов на обучение, лечение, физкультурно-оздоровительные услуги и другие социально значимые цели.

Отмечается, что такой вычет будет предоставляться однократно, в отношении расходов, произведенных в период не ранее чем за двенадцать месяцев до даты государственной регистрации заключения брака и не позднее чем за три месяца после указанной даты. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

В пояснительной записке к проекту указано, что законопроектом предлагается установить предельный размер вычета в 400 тысяч рублей в совокупности на обоих супругов, что при применении налоговой ставки 13% позволит уменьшить сумму налога до 52 тысяч рублей на одну пару. Такой размер вычета, по мнению парламентариев, является более значимым для граждан, чем лимит 150 тысяч рублей, поскольку позволяет покрыть существенную долю реальных свадебных расходов, включая не только минимальный набор товаров, но и часть расходов на организацию самого мероприятия, пишет ТАСС.

Принятие законопроекта будет способствовать дополнительной поддержке граждан, вступающих в брак, снижению единовременной финансовой нагрузки на молодые семьи, повышению прозрачности расчетов в сфере свадебных услуг и развитию более последовательной системы налоговых стимулов, связанных с поддержкой семьи, отмечают парламентарии.