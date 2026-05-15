Псковская судья получила удостоверение, подписанное президентом

15 мая в Псковском областном суде в торжественной обстановке главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков вручил подписанное президентом Российской Федерации служебное удостоверение судье Псковского районного суда Оксане Гавриловой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Напомним, что Оксана Гаврилова назначена судьей Псковского районного суда указом президента Российской Федерации «О назначении судей федеральных судов и о представителях президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» от 9 апреля 2026 года №237.

Александр Хлопков поздравил судью с назначением на должность и пожелал дальнейших успехов в профессиональной деятельности.