Владислав Павлов из Себежа победил во втором сезоне шоу «Молодые ножи. Новая кровь»

22-летний повар из Себежа Владислав Павлов одержал победу в кулинарном реалити-шоу «Молодые ножи. Новая кровь». Суперфинальный выпуск второго сезона вышел 13 мая на телеканале «Пятница». Его уже успели показать в ряде российских регионов.

Напомним, Владислав Павлов с самого первого выпуска был одним из ярких участников: наряду с прекрасными кулинарными навыками, хорошим воспитанием и знанием столового этикета он не раз демонстрировал сообразительность, благодаря чему побеждал в бонусных конкурсах. Также сильными чертами участника из Псковской области стали самообладание, стрессоустойчивость, лидерские качества и чувство юмора — его комментарии прекрасно дополняли происходящее в кулинарном техникуме Константина Ивлева.

В ходе выполнения конкурсных заданий Владислав часто замахивался на кулинарные эксперименты, но далеко не всегда шефы оценивали их на белую метку. Тем не менее он смог попасть в пятерку финалистов и дойти до суперфинала. Его соперницей на решающем этапе стала Алина Алешкова из Иркутской области. Они приготовили сеты из четырех блюд, но Константин Ивлев подвесил интригу и предпочел назвать победителя в сегодняшнем выпуске.

Владислав Павлов в качестве главного приза получил стажировку в ресторане Birch в Дубае и полтора миллиона рублей, а также сертификат на 300 тысяч рублей и корзину продуктов от спонсоров.

Последний выпуск шоу «Молодые ножи. Новая кровь» и момент победы своего земляка жители Псковской области смогут увидеть на телеканале «Пятница!» сегодня, 13 мая, в 19.10.