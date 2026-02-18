 
Общество

Житель Себежа прошёл испытания в кулинарном реалити на телеканале «Пятница»

Житель Себежа Владислав Павлов поступил в кулинарный колледж Константина Ивлева. Он успешно справился со вступительными испытаниями в первом выпуске второго сезона кулинарного реалити «Молодые ножи. Новая кровь» на телеканале «Пятница». 

В первое испытании участникам необходимо было за час подготовить блюдо из трёх случайных продуктов. Владиславу досталась лапша быстрого приготовления, тушенка, пармезан и томаты. Ни у Константина Ивлева, ни у других наставников вопросов к блюду не возникло. 

Далее участники должны были угадать комбинацию из трех ингредиентов с закрытыми глазами. Молодому человеку из Псковской области достались сало, черный хлеб и ореховая паста. Он угадал только сало.

На последнем испытании поварам нужно было решить кулинарный ребус и приготовить зашифрованное в нем блюдо. Ивлев отправил салат «Цезарь» в интерпретации Владислава в ведро, но так произошло не только с его блюдом. 

По итогам всех конкурсов Владислав поступил в колледж и получил заветную зачетную книжку.

Владиславу Павлову 22 года. Сейчас он желает обрести наставника. Для многих наставниками являются отцы, но его отец погиб, рассказал участник. Его основная цель - стать известным шеф-поваром. 

