Повар из Себежа снялся в телешоу «Молодые ножи. Новая кровь»

Второй сезон кулинарного реалити «Молодые ножи. Новая кровь», в котором «трудная» молодежь отправится на перевоспитание на кухню телевизионного колледжа Константина Ивлева, стартует 18 февраля на «Пятнице!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе канала, в шоу принял участие 18-летний повар из Себежа Владислав Павлов.

Фотографии канала «Пятница!»

«Несколько лет назад парень потерял отца, после этого ушел в кулинарию. Сейчас Владислав работает в ресторане у Ильи Захарова, мечтает стать известным шеф-поваром», - рассказали на «Пятнице!».

Чтобы поступить в кулинарный колледж Константина Ивлева, участникам необходимо сдать три экзамена: приготовить блюдо за час из случайного набора продуктов, угадать комбинацию из трех ингредиентов с закрытыми глазами и решить кулинарный ребус. Помогать Константину Ивлеву учить и перевоспитывать молодежь будут шефы Илья Захаров и Анастасия Костюренко. Они познакомят участников с искусством современной подачи, профессиональными кулинарными гаджетами и секретами высокой кухни.

По итогам каждого выпуска самый слабый участник будет покидать кулинарный колледж. Победитель проекта получит денежный приз и работу в премиум-ресторане Birch в Дубае.

Удастся ли Владиславу Павлову из Псковской области поступить в кулинарный колледж Константина Ивлева, можно узнать завтра, 18 февраля, в 19:00.