 
Общество

Повар из Себежа снялся в телешоу «Молодые ножи. Новая кровь»

0

Второй сезон кулинарного реалити «Молодые ножи. Новая кровь», в котором «трудная» молодежь отправится на перевоспитание на кухню телевизионного колледжа Константина Ивлева, стартует 18 февраля на «Пятнице!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе канала, в шоу принял участие 18-летний повар из Себежа Владислав Павлов. 

Фотографии канала «Пятница!»

«Несколько лет назад парень потерял отца, после этого ушел в кулинарию. Сейчас Владислав работает в ресторане у Ильи Захарова, мечтает стать известным шеф-поваром», - рассказали на «Пятнице!».
 

Чтобы поступить в кулинарный колледж Константина Ивлева, участникам необходимо сдать три экзамена: приготовить блюдо за час из случайного набора продуктов, угадать комбинацию из трех ингредиентов с закрытыми глазами и решить кулинарный ребус. Помогать Константину Ивлеву учить и перевоспитывать молодежь будут шефы Илья Захаров и Анастасия Костюренко. Они познакомят участников с искусством современной подачи, профессиональными кулинарными гаджетами и секретами высокой кухни. 

По итогам каждого выпуска самый слабый участник будет покидать кулинарный колледж. Победитель проекта получит денежный приз и работу в премиум-ресторане Birch в Дубае.

Удастся ли Владиславу Павлову из Псковской области поступить в кулинарный колледж Константина Ивлева, можно узнать завтра, 18 февраля, в 19:00. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026