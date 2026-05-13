«Я самый счастливый мальчик на Земле» — себежанин Владислав Павлов о победе в шоу «Молодые ножи. Новая кровь»

«Я в шоке! Я стал миллионером. Внезапно! Я самый счастливый мальчик на Земле. Я получил полтора миллиона рублей, красный диплом. Лечу в Дубаи», — такие эмоции переполняли 22-летнего Владислава Павлова из Псковской области от победы во втором сезоне кулинарного реалити «Молодые ножи. Новая кровь» на телеканале «Пятница!».

Суперфинальный выпуск шоу вышел сегодня, 13 мая, и был построен на показе самых интересных моментов, происходивших на протяжении всего проекта. Кроме того, Константин Ивлев дал характеристику каждому участнику.

Напомним, на протяжении всего шоу Владислав Павлов показывал чувство юмора, стрессоустойчивость, сообразительность, а главное - прекрасные кулинарные навыки и творческий подход к приготовлению блюд, уделяя особое внимание подаче. Правда, его шедевры не всегда получали от шефов высшую оценку, а иногда и вовсе оказывались в ведре, минуя дегустацию. Тем не менее, именно Владислав был признан победителем шоу, обойдя по итогам суперфинала Алину Алешкову из Иркутской области. Его сет из четырех блюд, объединенных концепцией «Вишневый сад, шефы оценили по достоинству, а также приняли во внимание динамику участника на протяжении всего шоу.

В качестве главного приза Владислав получил стажировку в ресторане Birch в Дубае и 1 500 000 рублей, а спонсоры дополнительно подарили ему сертификат на 300 тысяч рублей и корзину продуктов.

Свою победу он воспринимает как мощный старт для карьеры в кулинарии, к которому многие идут годами. Также Владислав отметил, что запомнит опыт своего участия в шоу на всю жизнь.