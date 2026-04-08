Себежанин прошёл испытания с гигантским омлетом и остался в «Молодых ножах»

Владислав Павлов из Себежа успешно прошёл очередную неделю испытаний в кулинарном реалити‑шоу «Молодые ножи. Новая кровь» на телеканале «Пятница!». Несмотря на смешанные оценки, он остаётся в проекте и продолжит борьбу за главный приз.

Первое испытание было посвящено работе с осьминогом. После ознакомительного мастер‑класса участникам нужно было приготовить авторское блюдо, сохранив текстуру морепродукта и обеспечив аккуратную подачу. Себежанин решил сделать салат на основе осьминога. Шеф вовремя отговорил его добавлять беби‑картофель, однако при дегустации внимание жюри привлёк ингредиент, вызвавший вопросы, — яйца.

Блюдо получило оценку 4. Константин Ивлев прокомментировал: «Блюдо вроде вкусное, но второй раз я бы его не заказал». Владислав воспринял это как комплимент и отметил, что критика помогает ему расти профессионально.

Во втором испытании участники работали в гипермаркете с зоной общепита: им предстояло готовить горячие блюда, закуски и десерты для посетителей. Конкурсанты разделились на три команды. Владислав Павлов, Даниил Никулин и Владислав Романов объединились — они успели сдружиться на проекте. Команду возглавил Владислав Павлов: его выбрали за лидерские качества, ярко проявившиеся в прошлом выпуске.

Команда представила на суд жюри и посетителей: капрезе ( лёгкая закуска из помидоров, моцареллы, оливкового масла и зелёного базилика), салат «Не целуйся» с чесноком,пасту с курицей в сливочном соусе,котлету с пюре и десерт «Анастасия» (автор — Владислав Павлов).

Несмотря на некоторые недочёты, команда стала лучшей по итогам оценок жюри и народного голосования. Во время выбора продуктов и готовки ребята успевали дурачиться, из‑за чего себежанин почувствовал себя «многодетным отцом». В процессе приготовления он специально встал между сокомандниками, чтобы задавать конструктивный рабочий настрой.

Затем участники проверили свои навыки в определении специй по запаху и познакомились с азербайджанской кухней во время посещения ресторана.

Финальное испытание стало командным и рекордным: всем вместе нужно было приготовить гигантский бакинский омлет. Участники хотели назначить шефом Владислава Павлова, но Константин Ивлев решил не идти «по накатанному пути». Шефом стал Кирилл, а Владислава назначили су‑шефом. По итогам испытания шеф оценил его помощь как значимую. Рекорд был засчитан, омлет получился вкусным.

Оценки участникам расставлял шеф команды Кирилл Данилов. Все, кроме Ксении Малышевой, получили «5». По сумме баллов за три испытания она покинула проект. Владислав Павлов не получил белую метку на этой неделе, но остаётся в шоу и готовится к новым кулинарным вызовам.