 
Общество

Психотерапевт назвал признаки эмоционального выгорания

Признаками эмоционального выгорания может быть появление раздражительности, усталости, чувства опустошения, появление цинизма и утрата эмпатии, рассказал врач-психотерапевт, психиатр клиники «Сова» Антон Гребенюков.

«Если вам не помогает отдых, отпуск или смена рода деятельности, мысль о делах берет в заложники вашу голову всерьез и надолго — это уже первый звоночек. Далее может наступить момент, когда появляется раздражительность, постоянная усталость, чувство опустошения, нет сил на сопереживание, появляется цинизм, вы теряете эмпатию, вас не покидает ощущение, что делаешь много, а результат не радует», — отметил Антон Гребенюков.

Врач-психотерапевт добавил, что у человека, испытывающего эмоциональное выгорание, могут появиться соматические сигналы: головные боли, напряжение в мышцах, проблемы с пищеварением, пишет РИА Новости. Эти сигналы, по его словам, не ограничиваются разовыми проявлениями, а становятся устойчивыми.

