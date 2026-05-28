Армен Мнацаканян: Хочу поблагодарить губернатора за то, что мы друг друга слышим

За совместную плодотворную работу поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, лидер фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня для нашей фракции финальная встреча с губернатором. Могу сделать вывод, что ежегодно, когда мы слушаем доклад и голосуем за него, – есть положительный результат. Хочу поблагодарить, что мы традиционно встречаемся на фракциях и друг друга слышим. Могу заверить, что на фракции задаются неудобные вопросы, многие из которых поднимаются в СМИ, для ответов приглашаются министры. Наша фракция будет единогласно голосовать за отчет. Желаем успехов и, если возможно, чтобы мы всегда были впереди по всех показателям», - сказал Армен Мнацаканян.

Напомним, накануне встречи парламентских фракций с губернатором Михаилом Ведерниковым прошли в Псковском областном Собрании. Фракция «Единая Россия» как самое многочисленное депутатское объединение первой встретилась с губернатором для обсуждения достигнутых результатов и существующих проблем.

Сегодня глава региона представил отчет об итогах работы правительства в 2025 году.