 
Общество

Доклад губернатора Псковской области был очень позитивным — Алексей Наумец

Доклад губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о деятельности правительства региона в 2025 году был очень позитивным в части различных областей жизни области, такое мнение высказал сенатор Алексей Наумец в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Доклад был очень позитивный. Я уже в третий раз участвую в такого рода мероприятиях, я вижу рост бюджетной составляющей. В этом году уже выше собственные доходы, они уже составили 68%, подходим к 70%. Очень серьезный вопрос по ремонту дорог. По строительству, капитальному ремонту объектов образования, медицинских объектов», — комментирует Алексей Наумец.

Также сенатор от Псковской области отметил, что за отчетный 2025 год было сдано новое жилье, в которое переселили из 230 домов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, почти три тысячи человек. «Конечно, хотелось бы, чтобы все и сразу, чтобы быстро все делалось. Но мы понимаем, что так не бывает, цикличность в экономике присутствует», — подчеркнул Алексей Наумец.

Отдельно он отметил положительную динамику в экономической сфере в виде снижения государственного долга и отсутствия коммерческих кредитов, что, по его мнению, зависит от руководителя правительства: «Положительная динамика в первую очередь, конечно, зависит от руководителя. Это заслуга и губернатора, и правительства, его эффективной работы, и Законодательного Собрания, которое принимало решения по законам».

Также Алексей Немец прокомментировал и нынешнюю обстановку с участниками СВО: трудоустройство, вопросы образования их детей, пакеты социальной поддержки бойцов, которые уже по разным причинам уволены из рядов Вооруженных сил РФ, а также тех, кто сейчас находится на фронте. Особенная категория, заметил он, — те, кто получил серьезные ранения или увечья. 

«Очень позитивно! Вот мое впечатление», — заключил сенатор от Псковской области.

Напомним, сегодня глава региона представил отчет об итогах работы правительства в 2025 году. 

Губернатор: Псковская область сохраняет хорошие темпы развития и решает накопленные проблемы

Отчет губернатора о деятельности правительства Псковской области за 2025 год

Пресс-портреты

Наумец Алексей Васильевич

Член Совета Федерации от Псковской области

