Госдолг Псковской области в отношении к доходам снизился до 45,4%

Госдолг Псковской области в отношении к доходам снизился с 101,7% в 2017 году до 45,4% в 2025 году. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе оглашения отчета об итогах работы правительства на 55-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Так, на 1 января 2026 года госдолг Псковской области составил 16,7 миллиарда рублей. В отношении к собственным доходам областного бюджета — 45,4%. В 2023 году показатель составлял 64,4%, в 2024 году — 53,3%. В 2017 году и вовсе 101,7%.

«Такой результат стал возможен благодаря системной поддержке нашего президента и федерального правительства», — отметил глава региона.

Он добавил, что с Псковской области списано 3,8 миллиарда рублей задолженности по бюджетным кредитам Кроме того, правительством подготовлена заявка на списание еще трех миллиардов.

Одновременно завершена реструктуризация задолженности муниципальных образований по бюджетным кредитам, которая была начата в 2021 году. По условиям реструктуризации муниципалитеты в течение 2021–2025 годов погашали 10% задолженности, а при соблюдении финансовой дисциплины оставшиеся 90% списывались. В результате в 2025 году муниципалитетам списано более 20 миллионов рублей. А за прошедшие пять лет – почти 170. Просроченной задолженности по оплате труда в бюджетах всех уровней на сегодня нет.

«Мы продолжаем формировать устойчивую финансовую систему, которая достаточно уверенно прошла испытанием ковидом, санкциями, всеми последними горячими годами. Тем не менее, трат достаточно много. Не могу детализировать, но многое идет на обеспечение региональной безопасности. Мы провели большую работу вместе с Минобороны, с другими структурами, с экспертами, которые имеют опыт на линии боевого столкновения. Вместе с ними закупили необходимое оборудование и организовали достаточно серьёзную систему противодействия беспилотникам. Новости вы сами видите. Не только поэтому, но в том числе по этой причине иногда приходится прибегать к кредитам», — отметил Михаил Ведерников.

Так, в прошлом году было взято 1,5 миллиарда рублей для завершения финансового года. Но уже в январе 2026 года оформили казначейский кредит и погасили один миллиард.