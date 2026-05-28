Госдолг Псковской области в отношении к доходам снизился до 45,4%

Госдолг Псковской области в отношении к доходам снизился с 101,7% в 2017 году до 45,4% в 2025 году. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе оглашения отчета об итогах работы правительства на 55-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Так, на 1 января 2026 года госдолг Псковской области составил 16,7 миллиарда рублей. В отношении к собственным доходам областного бюджета — 45,4%. В 2023 году показатель составлял 64,4%, в 2024 году — 53,3%. В 2017 году и вовсе 101,7%.
Он добавил, что с Псковской области списано 3,8 миллиарда рублей задолженности по бюджетным кредитам Кроме того, правительством подготовлена заявка на списание еще трех миллиардов.
Одновременно завершена реструктуризация задолженности муниципальных образований по бюджетным кредитам, которая была начата в 2021 году. По условиям реструктуризации муниципалитеты в течение 2021–2025 годов погашали 10% задолженности, а при соблюдении финансовой дисциплины оставшиеся 90% списывались. В результате в 2025 году муниципалитетам списано более 20 миллионов рублей. А за прошедшие пять лет – почти 170. Просроченной задолженности по оплате труда в бюджетах всех уровней на сегодня нет.
Так, в прошлом году было взято 1,5 миллиарда рублей для завершения финансового года. Но уже в январе 2026 года оформили казначейский кредит и погасили один миллиард.
Отчет губернатора о деятельности правительства Псковской области за 2025 год
