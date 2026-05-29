Свой профессиональный день празднуют сегодня российские сварщики

Российские сварщики отмечают свой профессиональный праздник в последнюю пятницу мая, накануне лета, когда сварочные работы идут наиболее интенсивно.

Эта дата была официально утверждена Министерством промышленности и торговли РФ в декабре 2025 года, однако имеет уже довольно долгую историю — её празднуют с начала 90-х годов 20 века. А с инициативой официального учреждения праздника выступили представители Национального агентства контроля сварки, а также ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга. По их мнению, это будет способствовать повышению престижа профессии и привлечению молодых кадров к её освоению.

Временем же её возникновения можно считать 1802 год, когда русский учёный Василий Петров открыл эффект электрической дуги, при котором между двумя угольными электродами создается высокая температура, позволяющая плавить металл. Вскоре это открытие нашло практическое применение — так появилась электрическая сварка.

В конце 19 века инженер Николай Славянов построил первую машину постоянного тока, которая была источником сварочной дуги — это был первый прообраз сварочного аппарата. Инженер усовершенствовал способы сварки и организовал первый в мире электросварочный цех, который действовал на Пермском заводе. В 1935 году был придуман уже современный электрод, в результате чего сварка смогла вытеснить клепку. В результате, к 1940-м годам советские предприятия использовали больше 50 тысяч сварочных аппаратов, что само собой требовало огромного количества специалистов, подготовка которых велась сначала прямо на предприятиях, а позже – уже в училищах.

Любопытно, что сварщики очень быстро осознали свою профессиональную общность: ещё в 19 веке они организовали в Петербурге «Русское товарищество электрической обработки металлов».

Сегодня без сварки не обходится ни одна отрасль производства, ведь современный мир — это мир металла. Особенно эта профессия востребована в строительстве, автопроме, машиностроении, добывающих отраслях, в сельском хозяйстве, энергетике, нефтепереработке и других важных отраслях.

К тому же, помимо электрической сварки, на современном этапе существует масса других разновидностей сварки, каждой из которых соответствует определенная специализация сварщика. Это, например, сварщик на машинах контактной сварки, сварщик на диффузно-сварочных установках, сварщик на электронно-лучевых сварочных установках, сварщик термитной сварки, газосварщик, электрогазосварщик.

От мастерства сварщика зависит прочность конструкций, в том числе жилых зданий. Поэтому с уверенностью можно сказать, что жизнь людей во многом зависит от ответственности этих специалистов, чья профессия, кстати, считается опасной, ведь сварщикам приходится работать с высокими температурами и в самых разных условиях.

Сегодня все они — мастера своего дела, а также молодые специалисты, только постигающие тонкости профессии, — отмечают свой праздник, пишет calend.ru.