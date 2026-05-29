В Ленобласти задержан пскович, обещавший бойфренду знакомой контракт и не воевать

В садоводстве Всеволожского района Ленобласти с электрокаром и Mercedes задержан молодой мужчина из-под Пскова. Он обещал приятельнице выручить ее гражданского мужа. Речь шла о контракте с Минобороны.

Фотографии: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как сообщили 29 мая в СК Петербурга, вторым управлением городского ГСУ возбуждено уголовное дало о посредничестве в передаче взятки. Преступление вменяют 29-летнему мужчине.

По данным следствия, он обещал знакомой за полтора миллиона освободить ее гражданского мужа от уголовного преследования.

В пресс-службе полицейского главка уточнили, что задерживали ныне обвиняемого оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД. Мужчина из Псковской области, по сведениям полиции, обещал приятельнице, что бойфренд освободится, заключив контракт о прохождении службы в воинской части.

«Причем службу обещал в подразделениях, не связанных с участием в боевых действиях», - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД.

Житель Псковской области тремя днями ранее задержан в садоводстве «Северная жемчужина». Судя по фото, там у него весьма приличные интерьеры, а рядом с домом были припаркованы электрокар и Mercedes. После общения в отделе он отпущен под подписку о невыезде, пишет 47news.ru.

Обстоятельства истории с его участием устанавливаются.