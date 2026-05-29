 
Общество

В Ленобласти задержан пскович, обещавший бойфренду знакомой контракт и не воевать

0

В садоводстве Всеволожского района Ленобласти с электрокаром и Mercedes задержан молодой мужчина из-под Пскова. Он обещал приятельнице выручить ее гражданского мужа. Речь шла о контракте с Минобороны. 

Фотографии: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 

Как сообщили 29 мая в СК Петербурга, вторым управлением городского ГСУ возбуждено уголовное дало о посредничестве в передаче взятки. Преступление вменяют 29-летнему мужчине.

По данным следствия, он обещал знакомой за полтора миллиона освободить ее гражданского мужа от уголовного преследования. 

В пресс-службе полицейского главка уточнили, что задерживали ныне обвиняемого оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД. Мужчина из Псковской области, по сведениям полиции, обещал приятельнице, что бойфренд освободится, заключив контракт о прохождении службы в воинской части. 

«Причем службу обещал в подразделениях, не связанных с участием в боевых действиях», - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД.

Житель Псковской области тремя днями ранее задержан в садоводстве «Северная жемчужина». Судя по фото, там у него весьма приличные интерьеры, а рядом с домом были припаркованы электрокар и Mercedes. После общения в отделе он отпущен под подписку о невыезде, пишет 47news.ru

Обстоятельства истории с его участием устанавливаются. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026