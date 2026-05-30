Детский фонд подарил праздник сотням детей в честь Дня защиты детей

Около 300 ребят из малообеспеченных семей и интернатных учреждений, дети с особенностями в развитии стали участниками большого праздника Псковского областного отделения Российского детского фонда, приуроченного ко Дню защиты детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде.

Воспитанники девяти интернатных учреждений Псковской области с утра приехали в областной центр и начали свой день с подвижных игр и мастер-классов. Участники студенческого отряда Псковского государственного университета играли с детьми в популярные народные игры, а специалисты Добро.Центра ПсковГУ учили ребят делать игрушки для собак из фетра. На празднике работала ещё одна площадка Детского фонда, которая пользовалась популярностью – дети могли сделать себе значок или магнит с любым дизайном.

Продолжилась программа музыкальной игрой для детей: ребята угадывали музыкальные ребусы, популярные песни, которые звучали наоборот, подпевали и танцевали. Затем гости отправились на праздничный обед.

В этот момент в Городской культурный центр начали приходить приглашённые гости – дети из малообеспеченных семей, дети с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Также на праздник приехали семьи с детьми-инвалидами из Островского района. Их поездку удалось организовать благодаря проекту «Остров безграничных возможностей», который реализуется при поддержке правительства Псковской области.

Для гостей мероприятия были организованы творческие мастер-классы: дети с родителями делали открытки, панно и аппликации. А после гостей ждал показ театрально-циркового спектакля «Доктор Айболит. Новые приключения» от артистов Городского культурного центра.

«Они рассказали зрителям яркую историю про доброго доктора: к Айболиту приехали внуки, Саша и Даша, и тут начались настоящие приключения! Коварный Бармалей похитил детей, чтобы обменять их на секретные «витамины вредности», а доктор Айболит отправился на поиски внуков, преодолевая различные препятствия», - отметили в Детском фонде.

Завершилось мероприятие вручением подарков: дети получили раскраски, карандаши и фломастеры, настольные игры и сладости. Приобрести подарки удалось на средства благотворителей, которые поддержали акцию Фонда «День защиты детей». Ещё одним сюрпризом для всех стало мороженое, которое передал давний партнёр Фонда – ООО ГК «Мега Холод».

«Спасибо организаторам и Фонду за билеты на мероприятие: театр –супер, дети и мама в восторге, мастер-классы – огонь, а ещё подарки и мороженое – это сказка!» – поделилась впечатлениями семья Ивановых.

«Детский фонд сердечно благодарит всех, кто помог организовать большой и насыщенный праздник для детей: Псковский государственный университет за предоставленную площадку в Точке кипения, Псковское региональное отделение Российский студенческих отрядов и Добро.Центр ПсковГУ за увлекательные игры и мастер-классы, Городской культурный центр за творческие мастер-классы и представление, студентов ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум» за волонтёрскую поддержку на мероприятии, ООО ГК «Мега Холод» за вкусное лакомство для гостей. Благодаря общим усилиям этот праздник получился ярким и весёлым! Вместе мы подарили детям яркие эмоции и заряд позитива перед летними каникулами!» - подытожили в фонде.