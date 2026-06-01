Ученые рассказали о влиянии мелатонина на восстановление ДНК у ночных работников

Клиническое исследование показало, что прием мелатонина может помочь ночным работникам эффективнее восстанавливать повреждения ДНК. У тех, кто принимал гормон, уровень маркера репарации во время дневного сна оказался на 80% выше, чем у участников группы плацебо. Об этом 30 мая сообщили в журнале Science Daily.

Изображение создано нейросетью

«Повышенное окислительное повреждение ДНК вследствие снижения репаративной способности — убедительный механизм, способный объяснить канцерогенность ночных смен. Наше рандомизированное плацебо-контролируемое исследование показало, что прием мелатонина может улучшить репарацию окислительных повреждений ДНК у ночных работников», — говорится в работе.

В исследовании приняли участие 40 ночных работников. Половина из них ежедневно принимала 3 мг мелатонина примерно за час до дневного сна после ночной смены, вторая — плацебо. Все участники работали не менее двух ночных смен в неделю продолжительностью от семи часов на протяжении как минимум шести месяцев и не страдали нарушениями сна или хроническими заболеваниями.

В качестве основного маркера ученые измеряли в моче уровень соединения 8-OHdG, отражающего активность репарации окислительного повреждения ДНК. В группе, принимавшей мелатонин, этот показатель во время дневного сна был на 80% выше, чем у участников группы плацебо. При этом в период ночной смены значимой разницы между группами зафиксировано не было.

Авторы признают ограничения: большинство участников работали в здравоохранении, учесть влияние естественного освещения на уровень мелатонина не удалось, а сам эффект измерялся лишь по биомаркеру — без оценки онкологических исходов. Для широких выводов необходимы масштабные исследования с разными дозировками и длительным наблюдением.

Международное агентство по изучению рака классифицирует работу в ночные смены как «вероятно канцерогенную для человека». Ночной труд нарушает циркадные ритмы, угнетает выработку мелатонина и, по данным ряда исследований, снижает способность организма к репарации ДНК.