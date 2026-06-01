Всё для детей!

Качели-карусели, яркие номера в исполнении детских творческих коллективов, интерактивные развлечения и вкусное мороженое каждому ребенку — все это было 1 июня на чудесном празднике для малышей и их родителей в парке «Волшебная гора» в Пскове. Мероприятие, посвященное Дню защиты детей, было организовано региональным отделением партии «Единая Россия» при поддержке фонда «Земляки». О том, кто пришел поздравить юных псковичей и что особенно запомнилось зрителям, - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Прекрасный день

В первый день лета на территории парка аттракционов «Волшебная гора» было особенно оживленно. Дети не только могли покататься на колесе обозрения и других аттракционах, но и посмотреть выступления своих ровесников на большой сцене в центре парка. Для концерта юные артисты подготовили свои лучшие вокальные и танцевальные номера.

И, конечно, поздравить псковские семьи с праздником пришли взрослые. «С Днём защиты детей! Тот человек, который придумал отмечать этот праздник в первый день лета - огромный молодец. А те, кто сегодня здесь на «Волшебной горе» выступают в роли организаторов, партнёров, соорганизаторов, модераторов, волонтёров - дважды молодцы! Потому что прекрасный день заслуживает того, чтобы его встретить с красивыми номерами, с яркими шариками, с замечательными детскими улыбками», - обратилась к участникам и зрителям уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

Она отметила, что самое главное в жизни каждого ребенка — это родители, а самая главная ценность в жизни каждого взрослого — это ребенок. «И мы взрослые делаем всё для того, чтобы наши дети были счастливыми, здоровыми, чтобы они росли под мирным небом»,- сказала она.

Депутат Псковской городской Думы (фракция «Единая Россия), главный врач Детской областной больницы Евгений Васильев признался, что приехал на площадку «Волшебной горы» с другого мероприятия для детей. «Прямо с праздника на праздник! И в Детской областной клинической больнице для больных деток сегодня праздник, и здесь. Я очень рад видеть вас: молодых, задорных, красивых и талантливых», - сказал он.

Евгений Васильев пожелал ребятам «крепкого здоровья, благополучия, яркого солнышка и теплой погоды». «Сегодня не только день защиты детей, но и замечательный первый день лета, когда детям не нужно делать уроки. Это касается и родителей, им тоже не нужно делать уроки», - пошутил он.

Вместе сделать мир лучше

Вместо школьных занятий ребят и их родителей ждет семейный отдых. У тех, кто пришел на праздник, была возможность провести первый день лета интересно и с пользой.

Организаторы подготовили для маленьких гостей анимационные шоу, конкурсы и фотозоны. Особый интерес у детей и взрослых вызвала огромная раскраска. В создании картины большого зоопарка внес свою лепту, наверное, каждый второй юный гость праздника.

Кроме того, все дети получили бесплатное мороженое, что стало приятным бонусом к насыщенной программе праздника.

«Дорогие ребята, сегодня всё для вас! Впереди целое лето. Гуляйте, отдыхайте, ходите в походы, занимайтесь спортом, творчеством. Учитесь дружить!», - пожелал гостям мероприятия депутат Псковского областного Собрания (фракция «Единая Россия») Алексей Севастьянов.

С добрыми словам к детям и родителям обратилась директор Псковской гимназии №29, член Общественной палаты Псковской области Елена Синева. «Примите искренние поздравления с Международным днём защиты детей. Юным гражданам я желаю беззаботного, счастливого и яркого детства. А родителям терпения, мудрости, знаний и умений в воспитании молодого поколения», - сказала она.

Елена Синева заметила, что защита прав ребёнка и создание условий для его благоприятного и всестороннего развития — это приоритет для общества и государства: «Вместе мы делаем этот мир для своих детей безопасным и комфортным. Ещё сегодня 1 июня. А это означает начало летних каникул, начало летних отпусков. Желаю набраться здоровья, жизненных сил, солнечной энергии и смело вступить в новый учебный год».

Концерт продолжился яркими и трогательными выступлениями детей. Среди юных артистов были и псковские инклюзивные коллективы, в которых «особенные» дети выступают вместе со своими родителями. Особенно красивым был творческий номер «Дети всей земли», с которым выступил на празднике танцевальный ансамбль «Дети Солнца». «Благодарим за чудесное исполнение. Каждый раз, когда смотрю этот номер, мне кажется, что когда ребенка поддерживает родитель, он сможет абсолютно всё. Спасибо зрителям за теплую поддержку», - сказала ведущая.

Чудесный праздник

Каждого артиста и творческие коллективы зрители провожали аплодисментами. А сам праздник оставил у родителей и детей только самые приятные впечатления.

«Мы с ребёнком уже не первый год приезжаем сюда 1 июня. Великолепная организация! Очень нравятся все вокальные и художественные выступления. Очень нравится, что представлено много танцевальных школ», - рассказала псковичка Екатерина.

По ее словам, благодаря этому мероприятию ее дочь Варя стала заниматься танцами. «Сегодня мой ребенок уже будет на этой сцене выступать. Поэтому для нас это знаковое мероприятие», - отметила девушка.

Екатерина считает, что такой формат детских праздников — очень удачный: «можно и на каруселях покататься, и посмотреть выступления, и отдохнуть душой и телом».

«Мы хотим поблагодарить организаторов за такой чудесный праздник. Всё сделано на высшем уровне. Очень понравился концерт, разные детки выступают. И наших детей бесплатно угощают мороженым, что тоже очень приятно. Спасибо большое организаторам!», - сказала псковичка Анна, которая пришла на праздник с дочкой Эмилией.

Принимавший участие в подготовке и проведении мероприятия депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский отметил, что подобные праздники — это не просто развлечение, а важная часть работы партии. «Мы стремимся, чтобы каждый псковский ребёнок чувствовал внимание, поддержку и верил в лучшее будущее», - сказал он.

Организаторы пообещали, что проведение детских праздников в парках Пскова станет традицией. Фонд «Земляки» совместно с региональным отделением партии «Единая Россия» продолжит реализацию проектов, направленных на поддержку детства, молодёжи и семейных ценностей.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой

