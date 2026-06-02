Скинхед* нашего времени

Есть в российской глубинке отвратительный и нелепый жанр человеческой самодеятельности. Называется он «игра в рейх». Имеет популярность у молодых и неокрепших, которые в школе обычно сидят на «галерке», разговаривают с трудом и периодически побиваемы одноклассниками. А проще говоря — у изгоев и неудачников.

Когда отрок подрастает, он начинает задаваться вопросом: почему его жизнь — дерьмо, и кто в этом виноват. Ответ находится. Конечно, виноваты люди кругом — одни цветом кожи не вышли, другие — деньги и власть под себя подмяли. Не дают ему, представителю высшей расы, занять достойное место под солнцем.

Уверовав в собственную исключительность, думает, как ему выделиться на общем фоне. Так альтернативно одаренный «сверхразум» начинает носить берцы с белыми шнурками в 30-градусную жару и прочую атрибутику. Начитавшись легенд о лихих 90-х, он очень старается показать, что принадлежит к касте избранных, готовых обосновать претензии на мировое господство. Хочет казаться опасным для окружающих. Такой хрестоматийный типаж: еще вчера боялся отвечать у доски, а сегодня мысленно штурмует мир под Песню Хорста Весселя**.

Вот и в Дновском округе Псковской области вырос очередной «истинный ариец» районного масштаба. Фигурант, говоря уголовно-процессуальным языком, годами упражнялся во «ВКонтакте» в оправдании терроризма и призывах к насилию по национальному и религиозному признаку. Имел для этого каноничный набор аксессуаров провинциального неонациста-надомника: бомбер, характерные подтяжки, нож в кармане, свастики*** в ассортименте и портреты кумиров на стене. Бонусом имелась бритая голова и каша внутри нее.

Вот тут, если честно, возникает такой вопрос. Почему весь этот карнавал исторического идиотизма всегда выглядит так жалко? Почему каждый второй «уберменш» из глубинки напоминает не грозного идеолога, а обиженного, во всех смыслах, подростка, который перепутал политический реванш с дешевым косплеем?

А потому, что настоящая, реальная идеология требует прежде всего мозгов. Во вторую — дисциплины и способности думать хотя бы на шаг вперед. А тут весь интеллектуальный багаж уложился в белые шнурки на берцах.

Кстати, про шнурки — это отдельная комедия. Эксперты акцентируют внимание на том, что носить белые шнурки в подобной среде якобы имеют право только участники «акций», т.е. избиений или убийств. Наш аника-воин расового фронта, как выяснилось, к подобным «подвигам» отношения не имел. И слава богу, конечно. Персонаж натурально купил себе статус в субкультурном «военторге». Это даже не неонацизм. Это MMORPG для социально неустроенных. Виртуальный рейх на минималках с прокачкой персонажа через шмот, картинки и комментарии в ВК.

Удивительно, что этот «фольксштурмист» оказался в 2026 году. Такое было нетрудно представить в начале 2000-х, а в 1990-е парни в бомберах и берцах были чуть ли не мейнстримом. Но в наши дни быть неонацистом все равно, что идти на свидание с девушкой в старых дедовских семейных трусах. Ей-богу, лучше бы аниме или вязанием на спицах увлекался.

Откуда такие берутся? Хороший вопрос. Экстремизм — не плесень в ванной, он появляется не из воздуха. Механизм давно известен: сначала общество делает вид, что перед ним просто «странный парень», затем этот парень начинает жить внутри собственной агрессивной мифологии, далее он выходит в публичную плоскость, высказывается в соцсетях по «расовому вопросу». А потом неожиданно выясняется, что он уже годами варится в террористической и неонацистской повестке с далекоидущими последствиями.

Замкнутые, озлобленные, социально не встроенные люди, отчаянно пытающиеся придать себе вес через культ насилия и превосходства. Потому что реального уважения добиться сложно. Нужно учиться, работать, чего-то добиваться. А тут все проще: напялил бомбер, повесил портрет Боровикова****, написал пару людоедских комментариев — и уже вроде как стал представителем «высшей расы».

Да, про комментарии. Сегодня это больная тема — «сел за репост», вот это вот всё. Нехорошо, конечно, когда сажают за неосторожный коммент, написанный на эмоциях — так быть не должно. Но есть и такие случаи, когда коммент пишется осознанно, с вполне однозначным посылом и расчетом на аудиторию. Если вовремя больно не дать по рукам и не отлучить от клавиатуры, «маленький фюрер» возомнит себя сверхчеловеком и может натворить дел.

Заканчивается этот спектакль всегда одинаково. Не «белой революцией», не маршем на систему и не новым рейхом. А уголовным делом, камерой с решетками на окнах и растерянным лицом человека, который внезапно понял, что интернет — это не компьютерная игра, а государство почему-то не оценило его ролевой квест в «арийского мстителя».

Весь этот нацистский косплей — не от большого ума. Если бы наш недогерой нормально учился в школе, он бы, вероятно, знал, что поклоняется идеологии, которая славян и, в частности, русских считала неполноценными и подлежащими истреблению.

Что же касается движения скинхедов*, то это самый обычный карго-культ, пришедший с Запада. Бездумное копирование внешних признаков явления без понимания его внутренней сути, совершаемое в надежде получить какой-то результат. Карго-культы — удел слаборазвитых людей, не понимающих, как устроен этот мир...

Грустная история, если честно. Не потому что жалко очередного любителя свастик***. А потому что в стране, победившей, но потерявшей миллионы в той войне, по-прежнему воспроизводятся подобные персонажи. Они как дешевые китайские берцы с маркетплейса. Шуму много, толку — ноль. А последствия потом разгребают уже следователи.

Андрей Степанов

*Деятельность нацистских, расистских и экстремистских группировок находится под запретом, за участие в них предусмотрена уголовная ответственность

**Публичное исполнение, распространение и демонстрация текста или мелодии песни запрещены и являются уголовным преступлением

***Публичная демонстрация нацистской символики в РФ запрещена

****Дмитрий Боровиков внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга