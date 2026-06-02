 
Общество

Дновца обвиняют в оправдании терроризма и призывах к экстремизму

Сотрудники управления ФСБ России по Псковской области пресекли противоправную деятельность жителя Дновского округа, который в социальной сети «ВКонтакте» размещал комментарии, в которых оправдывал идеологию терроризма, деятельность международного движения, признанного решением Верховного суда Российской Федерации террористическим, а также побуждал к насильственным действиям в отношении группы лиц, объединённой по национальному и религиозному признаку, сообщили в ведомстве. 

Следственным отделом УФСБ России по Псковской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (публичное оправдание терроризма) и части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Расследование продолжается.

