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Ход голосования за объекты благоустройства в Псковской области по проекту ФКГС обсудят в пресс-центре ПЛН

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Очередной онлайн-брифинг состоится сегодня, 3 июня, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». Разговор будет посвящен голосованию по выбору общественных территорий для благоустройства в Пскове и других муниципалитетах Псковской области по проекту «Формирование комфортной городской среды», который реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Онлайн-голосование завершается 12 июня. Как оно продвигается? Насколько активно в нем участвуют жители Псковской области? Сколько объектов участвует в голосовании? Какие муниципальные образования в этом году проявили наибольшую активность в выдвижении объектов на благоустройство? Чем в организации процесса голосования помогают волонтеры? На эти и многие другие вопросы ответят:

  • Яковлева Татьяна Анатольевна — заместитель министра строительства и ЖКХ Псковской области - начальник отдела развития городской среды; 
  • Яковлев Дмитрий Александрович — министр молодежной политики Псковской области.

Начало в 16.00. Как обычно, на RuTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция. Пресс-конференция организована редакцией «МК в Пскове».  

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