Что изменилось в Яндекс 360: от беззвучных сообщений до новых методов API

Яндекс 360 представил майские обновления сервисов. В Телемосте появилась беззвучная отправка сообщений и функция завершения трансляций, а в Диске — новая версия десктопного приложения и дополнительные настройки совместной работы. Обновления также получили Трекер, Документы, Почта, Вики и Формы, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

В Диске вышла новая версия десктопного приложения 4.0. Теперь пользователи могут работать через Проводник Windows не только со своими файлами, но и с общими дисками и папками, к которым получили доступ. Для компаний малого и среднего бизнеса появились новые настройки совместной работы: папками, подпапками и файлами можно делиться с сотрудниками или группами.

В Телемосте обновили инструменты для коммуникации. В мобильном приложении появилась беззвучная отправка сообщений. Также сервис получил функцию завершения трансляций: организаторы и соорганизаторы могут уведомить участников об окончании эфира одним действием. Кроме того, увеличили лимит папок и чатов в них: теперь пользователям доступны до 30 папок с чатами и до 200 чатов в каждой из них, новые реакции на сообщения и предварительная проверка микрофона и динамиков перед встречей.

В Трекере расширились возможности триггеров. При настройке действия «HTTP-запрос», которое позволяет автоматически передавать данные между Трекером и другими сервисами, тело запроса теперь отображается в универсальном текстовом формате JSON с подсветкой синтаксиса и отступами. Это помогает быстрее проверять настройки интеграций и находить ошибки в данных. Также пользователи могут управлять триггерами прямо со страницы настройки: включать и отключать их, дублировать, удалять и просматривать автора.

В Документах появились настройки межбуквенного интервала, включая готовые варианты оформления текста и возможность задать собственные параметры. В Почте добавилась поддержка URI-ссылок для работы с локальными приложениями и корпоративными системами.

В Вики и Формах расширили возможности API. Также в Вики появились новые методы управления доступом к страницам: добавление, изменение и удаление прав пользователей и групп, а также очистка персональных доступов. А в API Форм добавились инструменты для создания и настройки форм.

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