Названа самая популярная соцсеть в России

Социальная сеть «ВКонтакте» занимает первое место среди платформ по доле времени, которое российские пользователи проводят в интернете, сообщил генеральный директор Mediascope Руслан Тагиев.

Тагиев представил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) исследование о времени, проводимом пользователями в интернете.

«Среди населения в целом "ВКонтакте" - абсолютно победившая социальная сеть в стране, 13% всего времени в интернете приходится на "ВКонтакте"», - сказал Тагиев в ходе сессии «Реальное и виртуальное пространство: симбиоз площадок для воспитания новых поколений».

Он отметил, что исследование основано на техническом измерении поведения пользователей и позволяет оценивать фактическое потребление цифрового контента без использования опросов, пишет РИА Новости.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня.