 
Общество

Правительство Ленинградской области, Сбер и Алгоритмика заключили на ПМЭФ-2026 меморандум о цифровом развитии

0

На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и правительство Ленинградской области заключили меморандум о сотрудничестве в рамках реализации регионального проекта «Непрерывная система развития цифровых и ИИ-навыков». Документ подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов, вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин и директор по работе с государственным сектором Школы программирования «Алгоритмика» Станислав Косарев.

Фото: пресс-служба Сбера

Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов по развитию цифровых навыков и информационно-коммуникационных технологий в Ленинградской области. Партнерство позволит масштабировать внедрение и образовательных программ по информатике и искусственному интеллекту на платформе «Алгоритмики» в школы региона.

«Сбер плотно сотрудничает с учебными заведениями и муниципальными органами Ленинградской области. Мы хорошо знаем запросы региона и видим огромный интерес к цифровым дисциплинам. Совместно с Алгоритмикой мы уже проводили образовательные сессии по развитию навыков работы с ИИ у школьников и педагогов в Ленинградской, Мурманской, Вологодской и Псковской областях. Партнёрство со Школой программирования помогает нам готовить кадры для экономики будущего прямо сейчас, соглашение поможет реализовать еще больше образовательных проектов в регионе», - отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

«Для нашего региона Сбер стал настоящим партнером во всех сферах жизни. От ЕКП «Ленинградская» и карты школьника, которая экономит время одним касанием, до медицинских умных тонометров и дистанционного наблюдения за пациентами — это технологии, которые помогают здесь и сейчас. И самый важный шаг — приходят Алгоритмика и программы по искусственному интеллекту. Это не просто уроки информатики. Это возможность дать ребятам цифровые навыки, с которыми они не будут отставать, а будут опережать. Спасибо партнёрам за веру в наших детей», — добавил вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин.

«Ленинградская область уделяет большое внимание развитию современного образования и цифровых компетенций, регион рассматривает технологии и искусственный интеллект как важную часть подготовки школьников к будущему. Подписанный на ПМЭФ меморандум со Сбером и правительством Ленинградской области позволяет перейти к более широкому и системному сотрудничеству: масштабировать образовательные программы по информатике, программированию и ИИ, а также внедрения практических инструментов для работы с современными цифровыми технологиями», — резюмировал директор по работе с государственным сектором ООО «Алгоритмика» Станислав Косарев.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026