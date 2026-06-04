В музей-усадьбу народа сето в печорской деревне Сигово пожаловали ёж и аист

В музей-усадьбу в деревне Сигово Печорского округа забрели ёж и аист, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Государственного музея-заповедника «Изборск».

Фотографии: пресс-служба Государственного музея-заповедника «Изборск»

Маленький ёж с любопытством исследовал двор музея-усадьбы, разрешил себя сфотографировать и отправился дальше по своим лесным делам.

Неподалёку за фотосессией внимательно следил аист, но подойти поближе не решился. Позже, наблюдая за тем, чем занимаются сотрудники музея, аист обошел территорию усадьбы.

«Приглашаем вас в музей-усадьбу сето в деревне Сигово! Вас ждут не только встречи с природой, но и увлекательные экскурсии и этнографические выставки. Всегда рады вам в музее!» — комментируют работники учреждения.

Телефон для справок: 8 (921) 002-31-76.