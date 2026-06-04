«Гайд-парк»: Олег Савельев о главных темах майской сессии и деятельности в округе

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Гайд-парк». Гость студии - депутат Законодательного Собрания Псковской области по единому избирательному округу, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Олег Савельев. Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним главные темы майской сессии регионального парламента и его деятельность в округе.

Какие направления деятельности областного правительства он считает ключевыми за 2025 год, а какие считает нужным «подтянуть»? Какие вопросы депутаты-единороссы обозначили губернатору перед его отчетом? Актуальны ли они для населения родного для Олега Савельева Куньинского округа? Как там проходит сезон благоустройства?

Об этом и не только – в 12.04. Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.