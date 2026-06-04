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Каждый изьятый грамм - это чья-то спасенная жизнь - курсанты Псковского филиала университета ФСИН

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Торжественное открытие выставки и награждение победителей регионального этапа всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды «Спасём жизнь вместе» состоялись сегодня, 4 июня, в Псковской областной библиотеке имени Курбатова. На мероприятии присутствовали студенты Псковского филиала университета ФСИН, а также заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области полковник полиции Михаил Григорьев, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На открытии выставки выступили курсанты Псковского филиала университета ФСИН с информацией о том, как по психологическим, биологическим и поведенческим признакам выявить уязвимого или употребляющего наркотические средства подростка.

«Масштаб проблемы огромен - ежегодно изымают десятки тонн наркотических веществ. Каждый изъятый грамм - это чья-то спасенная жизнь», - отмечают студенты.

Также они приняли участие во всероссийском конкурсе с видеороликом о подростке, который согласился «попробовать разок», а затем показали последствия данного выбора.

«Сейчас по статистике самыми уязвимыми являются подростки от 12 до 16 лет, поэтому профилактика употребления наркотиков должна начинаться со школьной скамьи», - комментируют студенты.

«Отдельное спасибо библиотеке за многолетнее сотрудничество. Наша задача - вовлекать как можно больше молодёжи. Сейчас уже содержание конкурса изменилось, предоставленные работы - это уже готовый контент для медиа, начали использовать нейросети. Но я прошу вас, посмотрите на это не только как на рисунки, за каждой работой стоит человек. Он достаточно смелый, потому что участвует во всероссийском конкурсе. И это человек, который берёт на себя определённую ответственность. Старается донести эту информацию до других, до лиц своего возраста», - отмечает Михаил Григорьев.
 

Конкурс приурочен к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который ежегодно отмечается 26 июня.

Конкурс организован Министерством внутренних дел Российской Федерации.

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