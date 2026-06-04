Каждый изьятый грамм - это чья-то спасенная жизнь - курсанты Псковского филиала университета ФСИН

Торжественное открытие выставки и награждение победителей регионального этапа всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды «Спасём жизнь вместе» состоялись сегодня, 4 июня, в Псковской областной библиотеке имени Курбатова. На мероприятии присутствовали студенты Псковского филиала университета ФСИН, а также заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области полковник полиции Михаил Григорьев, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
На открытии выставки выступили курсанты Псковского филиала университета ФСИН с информацией о том, как по психологическим, биологическим и поведенческим признакам выявить уязвимого или употребляющего наркотические средства подростка.
Также они приняли участие во всероссийском конкурсе с видеороликом о подростке, который согласился «попробовать разок», а затем показали последствия данного выбора.
Конкурс приурочен к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который ежегодно отмечается 26 июня.
Конкурс организован Министерством внутренних дел Российской Федерации.