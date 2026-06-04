 
Общество

Единороссы проверили работу пришкольных лагерей в Великих Луках

0

«Единая Россия» совместно с «Молодой Гвардией» в рамках партийного проекта «Новая школа» проводит регулярные мониторинги работы пришкольных лагерей в Великих Луках, проверяя качество питания, безопасность и организацию досуга. Как сообщили в региональном отделении партии, в этот раз единороссы и молодогвардейцы побывали в гостях у ребят из школы №12, лицея №10 и инженерно‑экономического лицея. 

Фотографии: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Результаты мониторинга показали, что летний досуг для детей организован на высоком уровне. Дети с удовольствием участвуют в эстафетах на свежем воздухе и занимаются творчеством.

 
«Искренние улыбки ребят и их воодушевлённые рассказы о планах на лето стали лучшим подтверждением того, что атмосфера в лагерях по‑настоящему праздничная», — комментируют в партии.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026