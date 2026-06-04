Единороссы проверили работу пришкольных лагерей в Великих Луках

«Единая Россия» совместно с «Молодой Гвардией» в рамках партийного проекта «Новая школа» проводит регулярные мониторинги работы пришкольных лагерей в Великих Луках, проверяя качество питания, безопасность и организацию досуга. Как сообщили в региональном отделении партии, в этот раз единороссы и молодогвардейцы побывали в гостях у ребят из школы №12, лицея №10 и инженерно‑экономического лицея.

Фотографии: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Результаты мониторинга показали, что летний досуг для детей организован на высоком уровне. Дети с удовольствием участвуют в эстафетах на свежем воздухе и занимаются творчеством.