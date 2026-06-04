Т1 и Минцифры Татарстана будут совместно развивать цифровые сервисы в здравоохранении

На ПМЭФ-2026 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Татарстана и ИТ-холдинг Т1 подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство нацелено на реализацию проектов в здравоохранении: экспертиза, продукты и сервисы Т1 помогут повысить качество и скорость оказания медицинской помощи жителям региона за счет цифровизации лечебных учреждений, сообщили Псковской Ленте Новостей в холдинге.

Республика Татарстан демонстрирует устойчивый рост IT-отрасли: выручка в 2025 году достигла 270 млрд рублей, налоговые отчисления — 42 млрд рублей. Регион объединяет 3,5 тыс. профильных компаний, из них более 680 имеют аккредитацию Минцифры РФ. Регион входит в топ-5 России по количеству малых технологических компаний — 257 организаций. Доля занятых в IT и смежных отраслях составляет 3,3% экономически активного населения, один из максимальных показателей среди субъектов РФ. Компетенции: искусственный интеллект, робототехника, разработка программного обеспечения. Параллельно внедряются цифровые решения в госуправлении и социальной сфере, включая здравоохранение.

«В 2025 году мы запустили программу прорывных ИТ-решений, цель которой — создать в Татарстане единое цифровое пространство для повышения качества жизни наших граждан и конкурентоспособности экономики. А в этом году республика стала первой из регионов России, кто запустил свою программу развития искусственного интеллекта, благодаря которой мощности ИИ смогут использовать не только органы власти, но и врачи, учителя и бизнес. Мы будем рады рассмотреть возможность запуска в рамках этих программ совместных проектов с ИТ-холдингом Т1», — прокомментировал министр цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Илья Начвин.