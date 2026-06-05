«Хайпожоры»: Российские мобильные приложения под угрозой и бесперебойный доступ в интернет

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Хайпожоры».
Основные темы, которые обсудят ведущие Ксения Журавкова и Константин Калиниченко:
- Приложение Мах удалили из AppStor;
- Критическая угроза: 84% российских мобильных приложений имеют уязвимости;
- Президент РФ Владимир Путин поручил гарантировать россиянам бесперебойный доступ в интернет.
Начало программы — в 12.03. Видеотрансляцию можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.